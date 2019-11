Vianant ferit en ser atropellat per un vehicle a la Ronda de Ponent

13.11.2019 | 04:00

Un vianant va resultar ferit dilluns al matí en ser atropellat per un vehicle a la Ronda de Ponent. El sistema d'emergències 112 va alertar la Policia Municipal a les 6.55 del matí: informava de l'atropellament d'una persona a la Ronda de Ponent, a l'alçada del carrer d'Orà. Una patrulla policial es va presentar en la zona. Segons la informació recollida, els implicats van manifestar que el vianant havia creuat la via sense complir la norma, sense preferència de pas. El conductor del vehicle no el va poder esquivar totalment i el va colpejar. Una ambulància va traslladar el ferit a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents municipals van fer l'informe tècnic d'accident.