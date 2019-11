La UPC-Eseiaat gradua prop de 800 enginyeres i enginyers altament qualificats

13.11.2019 | 11:50

Aquest divendres, a partir de les 18 hores, al recinte firal de Terrassa tindrà lloc un dels esdeveniments universitaris més multitudinaris de Catalunya, la graduació de prop de 800 estudiants de 10 graus i 8 màsters en enginyeria formats a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). A l' acte, al qual hi assistiran prop de 2.000 persones, serà presidit per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; el rector de la UPC, Francesc Torres, i el director de l'Eseiaat, Xavier Roca. Aquesta promoció tindrà un padrí d'excepció, Javier Cacho, físic, científic i escriptor, que a l'any 1986 va ser membre de la primera expedició científica espanyola a l'Antàrtida, on tornaria durant anys, a vegades en ple hivern antàrtic, per investigar la destrucció de la capa d'ozó.