Segarra coneixerà la decisió final sobre la condemna a mort a Tailàndia el dia 20

EFE

13.11.2019 | 11:46

El terrassenc Artur Segarra, condemnat a la pena capital per l'assassinat a Bangkok del seu compatriota David Bernat, coneixerà el 20 de novembre la decisió de la justícia tailandesa sobre el seu segon recurs d'apel·lació, l'últim del qual disposa per a revertir la sentència. La vista està programada a primera hora del matí al Tribunal Suprem de Tailàndia, han confirmat aquest dimecres a Efe fonts judicials.

La defensa de Segarra, únic condemnat per l'assassinat al gener de 2016 de l'espanyol David Bernat, va presentar el setembre de l'any passat la sol·licitud d'apel·lació per suposats errors en la recerca policial d'un crim del qual el seu client sempre s'ha declarat innocent.

El juliol passat, un tribunal d'apel·lació de Bangkok va decidir mantenir la pena capital per a Segarra en trobar "sense fonament" el primer recurs presentat. El magistrat va trobar "infundades" les al·legacions del convicte i va considerar vàlides les proves i testimoniatges recaptats per la Policia sobre el crim, que ja van ser acceptades per un tribunal de primera instància a l'abril de 2017 quan es va sentenciar a l'egarenc.

Segarra manté el seu al·legat d'innocència i apunta cap a la seva ex-companya sentimental, la tailandesa Pritsana Saen-ubon, com la responsable del crim en connivència de la Policia, a la qual acusa de "manipular" part de les proves presentades en contra seva. Segarra s'aferra a l'empremta dactilar atribuïda a Pridsana que la policia va recollir a l'interior d'una bossa on es va trobar part del cadàver esquarterat, un detall que es troba en les perquisicions policials a les quals ha tingut accés Efe.

També va ser culpat d'altres dotze delictes -segrest, tortura i robatori, entre altres- motivats segons el dictamen per a robar els diners que la víctima tenia en un compte corrent a Singapur. Segons la recerca policial, Segarra va segrestar a Bernat el 19 de gener de 2016 i el va retenir durant set dies a l'apartament que tenia llogat a Bangkok, on les autoritats van trobar rastres de sang de Bernat i s'identifica com el lloc del crim.

Les primeres restes del cadàver esquarterat de Bernat van ser trobades el 30 de gener al riu Chao Phraya, que travessa Bangkok, i sis dies després la Policia va identificar a Segarra com el principal sospitós. Després de ser reconegut en un restaurant de la província de Surin (est), va emprendre la fugida a Cambodja, on va ser detingut dos dies després i lliurat a les autoritats tailandeses el 8 de febrer. Si el Suprem decideix en contra seva, Segarra encara podria sol·licitar a la Casa Reial que commuti la pena capital per la cadena perpètua.