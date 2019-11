Reunió amb els pares

13.11.2019 | 04:00

El director de Serveis Territorials, Jesús Viñas, tenia previst reunir-se ahir amb els pares de l'Escola Sala i Badrinas per explicar la proposta que han fet perquè l'oferta d'ESO d'aquest centre es pugui fer de forma provisional a l'Escola Auró de Can Palet. Si acabar sent així, no seria la primera vegada que dos centres públics comparteixen edifici. Cal recordar que en l'època en què es van construir molts col·legis de ...