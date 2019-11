13.11.2019 | 21:00

Els bombers estan treballant en el rescat d'una ovella caiguda en un pou a Terrassa. Els fets han ocorregut aquesta tarda al camí de Can Coniller, prop de la carretera Nacional 150. El servei d'emergències ha rebut la comunicació a les 7.30 de la tarda. La dotació de bombers que ha acudit al lloc no podia accedir a la zona concreta on s'ubica el pou. Segons ha trascendit, els ha transportat el pastor amb un vehicle. Segons sembla, l'animal es troba a uns quatre metres de profunditat. Un grup especial, el GRAE, participa en el rescat.