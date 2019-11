El PSC guanya a vint-i-tres barris i Vox és tercera a set

Eleccions Generals 10-N

Laura Hernández

13.11.2019 | 04:00

El 10-N el retrat del vot per barris és pràcticament una rèplica del que va passar fa sis mesos, amb l'única novetat de la irrupció de Vox, que diumenge va mobilitzar més de 8 mil vots a la ciutat i es va situar com a tercera força a set barris, amb especial pes als polígons de vivendes.Diumenge les urnes van tornar a tenyir de vermell el mapa de la ciutat, que en unes eleccions generals continua sent majoritàriament d'esquerres. El PSC, que diumenge va revalidar la victòria aconseguida el 28 ...