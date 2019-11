Inauguració de l'exposició "A la indústria on són les dones?"

13.11.2019 | 12:05

Aquest dilluns s'ha inaugurat l'exposició "A la indústria, on són les dones?", una mostra del Consell Comarcal que els propers mesos visitarà els municipis de la comarca. La primera parada l'ha fet a la seu de la UPC de Terrassa. Aquesta exposició està emmarcada en el pla d'execució anual "Talent femení i transformació de la indústria al Vallès Occidental", un projecte que té com a missió preparar les dones participants per la transformació que la tecnologia i la sostenibilitat està incorporant als llocs de treball, sensibilitzant i aplicant mesures al teixit productiu per al canvi social a l'empresa. En aquesta iniciativa hi participen quinze dones de la comarca que tenen una formació tècnica alta.