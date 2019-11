Espectacular esvoranc de 7 metres a una vorera de l'avinguda del Vallès

13.11.2019 | 20:18

Un tram de vorera de l'avinguda del Vallès, a tocar del pont de Sant Llorenç (al barri d'Egara) ha patit aquest migdia un espectacular esfondrament de 7 metres de longitut, causat possiblement pels últims aiguats. L'Ajuntament ha tallat el trànsit en sentit Nord a l'alçada del pont d'Almeria, cap on es desvien els vehicles, que hauran de pujar l'avinguda pel costat est (per la banda de Les Arenes-La Grípia i Can Montllor; vegeu plànol a sota). Aquesta mesura s'ha pres fins que es puguin dur a terme les obres de reparació de l'esvoranc i de les afectacions causades pels aiguats. L'Ajuntament ha informat que ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que dugui a terme de manera urgent aquestes obres.