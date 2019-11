Setze detinguts per robar la càrrega de camions mitjançant el mètode dels "teloners"

12.11.2019 | 14:18

Els Mossos d'Esquadra han detingut 16 persones per robar en camions amb el mètode dels "teloners", que consisteix a tallar la lona dels vehicles per sostreure'n la càrrega. L'operatiu s'està desenvolupant simultàniament a Terrassa, Barcelona, Mataró, Badalona, Sant Celoni i Sant Fost de Campsentelles i hi intervenen més de 300 agents.

La investigació, que ha derivat en 16 detencions, va començar a principis d'any. Els Mossos anaven darrere d'un grup organitzat, format per ciutadans espanyols, que sostreia la càrrega dels camions. Els presumptes lladres sortien en furgonetes per localitzar els vehicles que posteriorment atacaven. Els integrants d'aquesta banda criminal havien arribat a enfrontar-se amb alguns camioners en ser descoberts.

Els agents estan duent a terme escorcolls des de les sis de la matinada, quan es va posar en marxa l'operatiu policial de manera simultània a les sis localitats catalanes.