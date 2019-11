Eleccions Generals 10-N. PP

L.H.

12.11.2019 | 04:00

Les segones eleccions generals en 6 mesos han reforçat al PP com a segona força política i "consolidat el nostre paper com a casa comuna del centre liberal". Marta Giménez, presidenta local, es reconeix "moderadament satisfeta" amb els resultats. "Volíem guanyar i no ha estat possible, però hem sumat 22 diputats més", al mateix temps que Ciutadans s'esfondrava estrepitosament a les urnes. "És la prova ...