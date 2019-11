La participació cau gairebé sis punts

12.11.2019 | 04:00

Gairebé tots els analistes asseguraven que la participació en aquests comicis cauria. El dubte era conèixer com de desmobilitzada estava la gent respecte de l'abril. I sembla que no ha estat tant com alguns van pronosticar. A Terrassa, diumenge van votar 112.723 persones, de les 156.327 que tenien dret a fer-ho. La dada representa el 72,11% de l'electorat i suposa una caiguda de gairebé sis punts respecte de fa sis mesos, quan la participació va ser del ...