ERC torna a repetir com a principal força a la comarca

Eleccions Generals 10-N

J. A.

12.11.2019 | 04:00

La repetició de les eleccions generals a la comarca pràcticament ha significat una repetició de la fotografia que va deixar els comicis del mes d'abril. Mig any després no hi ha hagut canvis en les forces que s'han imposat en les diferents poblacions del Vallès Occidental. Esquerra Republicana de Catalunya es manté com la principal formació política, tornant a repetir com a guanyador en sis ciutats: Viladecavalls, Vacarisses, *Castellbisbal, Sant Cugat, Ullastrell i Rellinars. Matadepera i ...