Desarticulat un grup criminal de lladres de cadenes

12.11.2019 | 15:12

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Terrassa van desarticular el 5 de novembre un grup criminal format per set individus, que estava especialitzat en els robatoris de joies amb violència i intimidació. Als detinguts se'ls investiga per nombrosos delictes de robatori amb violència, receptació, lesions, pertinença a grup criminal, entre d'altres.

Els investigadors van detectar un increment durant l'estiu de robatoris violents de cadenes i penjolls executats amb el mètode de l'estrebada. El modus operandi era sempre el mateix: els lladres eren homes joves i les víctimes eren dones d'edat avançada, vulnerables i amb poca capacitat de defensa. S'apropaven a les víctimes i estiraven les cadenes d'or que duien al coll fins arrencar-les i després fugien corrents. Després les venien a establiments de compra venda d'or.

Els investigadors van poder confirmar que es tractava d'un grup criminal format per set persones, perfectament coordinats i amb rols molt determinats.

Una primera fase de la investigació va permetre identificar dos homes de 18 i 19 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Terrassa, com a presumptes autors de delictes de robatoris amb violència i receptació. Els dos homes van ser detinguts i van ingressar a presó.

En una segona fase de la investigació, els agents van poder identificar la resta d'integrants del grup. Fruit d'aquesta segona fase, el 6 de novembre van detenir un home de 20 anys i una dona de 22 anys, de nacionalitat marroquina i espanyola respectivament i veïns de Terrassa. Els detinguts tenien diferents graus de participació en els delictes de robatoris violents i receptació. L'endemà van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Terrassa qui va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Una altra dona, espanyola de 23 anys i terrassenca, va ser identificada per la seva participació en delictes per receptació.

Finalment es van identificar dos membres més de la xarxa, dos homes de 19 i 18 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Terrassa i Salt (Girona) respectivament, com a autors de delictes de robatoris violents i receptació. S'han activat ordres de detenció per tots dos.