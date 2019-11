ELECCIONS GENERALS

10.11.2019 | 12:28

Més de 155 mil egarencs tenen avui una altra cita amb les urnes per escollir el nou govern de l'Estat espanyol. Els col·legis de la ciutat amb obert amb tota normalitat a les 9 del matí i en alguns d'ells hi ha hagut presència de Mossos d'Esquadra (en la foto el Joan XXIII a Les Arenes). Aquesta és la segona convocatòria d'eleccions generals en pocs mesos, ja que el partit que va guanyar a l'abril passat, el PSOE, no va poder formar govern.