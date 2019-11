Posa foto al nostre calendari i emporta't una escapada de premi

Redacció

09.11.2019 | 10:12

T'agrada la fotografia? Vols que una imatge teva il·lustri el calendari 2020 de Diari de Terrassa? Voldries fer una escapada en parella, gratis?

Si respons sí a qualsevol d'aquestes preguntes, estàs convidat a participar en el concurs de fotografia d'El Diari. Tenim a punt el calendari de 2020 i volem que siguin els nostres lectors els que hi posin les imatges.

El tema únic de les fotografies són els parcs i jardins de Terrassa i l'Anella Verda. Hi ha de temps fins al dia 25 de novembre per fer arribar les imatges al correu calendari@diarideterrassa.es.

Els premis per signar les imatges del nostre calendari són perfectes per les dates que s'acosten. El primer premi s'emportarà una experiència per a dues persones a l'Oller del Mas, amb visita al castell i al celler i tast de vins i olis ecològics. Les persones guanyadores gaudiran d'un dinar al restaurant gastronòmic Bages964 amb maridatge de vins i 2 ampolles de regal de Bernat Oller.

El segon premi és una escapada romàntica VIP també per a dues persones a l'Hotel Don Cándido, amb habitació doble i esmorzar bufet. Inclou un menú degustació al restaurant Mun.

La persona autora del tercer premi s'emportarà 6 ampolles de vi i cava.

Podran participar en el concurs de fotografia totes les persones que ho desitgin, exclusivament amb fotos dels parcs i jardins de la ciutat i l'Anella Verda. Si hi apareixen persones, cal incloure cessió dels drets d'imatge.

Cada concursant podrà presentar un màxim de 3 fotografies què haurà de remetre a l'adreça calendari@diarideterrassa.es. Al cos del missatge s'ha d'incloure nom, adreça i telèfon del participant, amb el títol de la fotografia. Les fotos han de ser originals, en format horitzontal i no manipulades digitalment.