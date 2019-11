Una jornada de reflexió especial

09.11.2019 | 18:11

La jornada de reflexió està marcada per les mobilitzacions convocades per Tsunami Democràtic a tot Catalunya, també a Terrassa, que demana desobeir la Junta Electoral. Per aquesta plataforma es un dia per la llibertat i la lluita conra la repressió".

Les activitats convocades han començat amb un concert de "Jazz per la llibertat" al Cafè de l'Aula. El gruix de la convocatòria ha estat a la tarda. S'ha organitzat una "àgora ciutadana" al Raval amb xerrades, debats, cercavila i també cants per la llibertat.