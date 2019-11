La Festa de la Font, amb la investigació de la metàstasi

Redacció

09.11.2019 | 04:00

La Festa de la Font celebra avui els 98 anys de la font de la plaça del Progrés amb una festa especialment solidària. Enguany, entre les entitats que hi participen hi ha un grup de ciutadans que impulsen a Terrassa la campanya #RepteMetàstasi de l'Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona). La iniciativa porta recaptats més d'1,5 milions d'euros en mig any i té com a objectiu arribar als 5 milions que permetin accelerar la investigació. La iniciativa distribuirà cors de tela ...