Eudald Carbonell: "La solidaritat és una forma d'egoisme social"

Sergi Estapé

09.11.2019 | 04:00

Eudald Carbonell, antropòleg, catedràtic de Prehistòria i codirector de les excavacions al jaciment d'Atapuerca, entre d'altres, va fer acte de presència a l'Escola Pia de Terrassa per oferir una conferència titulada "Evolució i Innovació" al Teatre del centre educatiu egarenc. Aquest prestigiós antropòleg va parlar de la importància de la cooperació com a clau per a l'evolució i la innovació dels humans que, tot i ser físicament més dèbils, han pogut sobreviure i crear societats més o menys ...