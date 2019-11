Esquerra vol que el 10-N sigui "la tomba política" del socialisme

a.t,

Roger Torrent, Pere Aragonés i Gabriel Rufián, envoltats dels republicans terrassencs ahir a l'Auditori. a.t,

Laura Hernández

09.11.2019 | 04:00

Equerra Republicana va omplir ahir l'Auditori Municipal de Terrassa, on la plana major del partit va fer pinya a l'acte final de campanya. A 48 hores del 10-N, els republicans van fer una crida al vot per repetir diumenge la victòria a Catalunya del passat 28 d'abril. "Després de la sentència no pot haver-hi una victòria socialista", va dir el vicepresident Pere Aragonés, que va demanar que "Catalunya sigui la tomba política del socialisme espanyol". I va anar més enllà fent una crida a la ...