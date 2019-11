Dilluns comença la retirada d'arbres de la riera del Palau

Laura Hernández

09.11.2019 | 04:00

De cara a les pluges de primavera la llera de la riera del Palau hauria d'estar alliberada d'arbres, arbustos i espècies invasores. L'operació per desbrossar el transvasament començarà el dilluns 11 de novembre, segons va informar dimarts la regidora de Rieres Jennifer Ramírez als veïns de Can Boada del Pí.Els treballs han estat adjudicats a l'empresa Estudios y Contratos Silvícolas (Ecosil), que té un termini de tres mesos per executar les obres. El projecte inclou la retirada de vegetació de ...