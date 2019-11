Desnonament d'una família al carrer Colom

09.11.2019 | 04:00

Una família va ser desdonada ahir d'un pis que ocupava sense contracte al carrer de Colom, davant de La Farinera. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions de Mossos d'Esquadra i també membres del Colectivo sin Vivienda per frenar l'ordre del desallotjament però, al final, no s'ha pogut aturar. Segons fons del col·lectiu, es tracta d'una família jove. La dona està embarassada i tenen un fill de 2 anys. Aquesta és la tercera vegada que havien rebut l'ordre per abandonar ...