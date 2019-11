Llibertat amb càrrecs per al jove acusat de desordres públics

Redacció

08.11.2019 | 04:00

Cinc dies després d'ingressar a la presó, el jove terrassenc detingut per suposats desordres públics durant la vaga del 18 de octubre ha sortit en llibertat. En llibertat amb càrrecs, però. Grups independentistes, com el CDR Terrassa, van difondre ahir la notícia de l'alliberament. Per avui està prevista una rebuda.L'acte estava organitzat per a ahir mateix, però es va posposar perquè el detingut sortia de presó al vespre i els organitzadors van demanar esperar que es reunís amb la seva ...