Imputat per conduir sense haver tingut mai el carnet

08.11.2019 | 04:00

Conduir sense tenir el carnet preceptiu és un delicte. És el delicte que va cometre presumptament un conductor dimecres. A les vuit de la tarda, una dotació de la Policia Municipal va immobilitzar un vehicle al carrer d'Arquimedes, a l'alçada de la carretera de Martorell, després de comprovar que el seu conductor no tenia permís. En realitat, no havia obtingut mai el carnet de conduir. Els agents locals van instruir diligències penals per un delicte contra la seguretat del trànsit.