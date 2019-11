Els mossos enxampen de matinada un lladre a la cuina d'una cafeteria

Javier Llamas

08.11.2019 | 04:00

L'alarma es va activar: si no era falsa, algun intrús havia violentat els accessos a una cafeteria de Ca n'Anglada. Van córrer uns mossos cap a allà. En efecte, la porta estava destrossada. El lladre no havia fugit. Es trobava allà dins, en la cuina. Els agents el van enxampar in fraganti, potser mai més ben dit.És un jove romanès amb antecedents policials. Ara compta amb un antecedent més en el seu historial delictiu. El 3 de novembre, el diumenge passat, a les 4 de matinada, l'Àrea Bàsica ...