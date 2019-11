Els autoinculpats pel "procés"

Redacció

08.11.2019 | 04:00

Desenes d'egarencs es van acostar ahir als jutjats de Terrassa per autoinculpar-se pel "procés". Entre els presents hi era Meritxell Lluís, regidora de JxT i dona de l'exconseller empresonat Josep Rull. La iniciativa forma part d'una campanya impulsada per Òmnium Cultural a tot Catalunya per protestar contra la sentència del Tribunal Suprem als activistes i polítics presos.Tot i que la cua era ben llarga des de primera hora del matí, finalment només 25 persones van poder lliurar el document ...