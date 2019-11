Cs vol equiparar en drets a les parelles de fet i als matrimonis

08.11.2019 | 04:00

El grup municipal de Cs ha presentat una proposta d'acord de junta de portaveus per al pròxim ple. Vol que les parelles de fet s'equiparin en drets amb els matrimonis, especialment pel que fa a drets econòmics com les pensions de viudetat. Actualment, va explicar ahir la regidora Isabel Martínez, les parelles de fet han de complir uns requisits que no són exigibles als matrimonis. Per exemple, a l'hora de poder una cobrar una pensió de viudetat, la parella que sobreviu ha d'haver cobrat menys ...