Prodis obre una cafeteria al Mercat de la Independència

Prodis obrirà el pròxim 12 de novembre una cafeteria al Mercat de la Independència. L'entitat sense ànim de lucre dedicada a l'assistència i promoció integral de persones amb discapacitat intel·lectual posarà en marxa "La trama", el primer establiment hostaler de Terrassa que oferirà un servei amb persones amb discapacitat. Aquestes persones s'han estat formant en el curs d'auxiliars de cambrers que ofereix la Fundació dins del marc del programa PICE de la Cambra de Comerç de Terrassa.

En un comunicat l'entitat es mostra entusiasmada per aquest nou projecte. "Tenim ganes que sigui un projecte diferent, divertit i comunitari on puguem demostrar totes les nostres capacitats a la ciutadania". Per aquest motiu durant aquest mes, "La Trama" es trobarà en un "període de pràctiques" en el qual funcionarà amb el sistema de taquilla inversa. La inauguració oficial es farà el 3 de desembre, aprofitant que és el Dia Internacional de les persones amb disCapacitat.