L'Escola Sala i Badrinas serà un centre de 3 a 16 anys

Mercè Boladeras

07.11.2019 | 04:00

'Escola Sala i Badrinas es reconvertirà, finalment, el pròxim curs en un institut-escola. No serà l'únic. El departament d'Educació també té previst crear un altre centre 3-16 a la zona 3 però, de moment, no ha avançat el nom del col·legi perquè està tancant alguns detalls del projecte de reconversió.Els nous instituts-escola se sumaran als ja existents que són el Pere Viver i el Jaume Cabré. Cal dir que aquest últim va néixer com a institut però a la pràctica funciona com un 3-16 perquè està ...