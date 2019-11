Jaume Asens reclama més inversió pel transport públic a la comarca

07.11.2019 | 15:16

El candidat d'En Comú Podem a les eleccions del 10-N, Jaume Asens, ha reclamat aquest migdia més inversions per millorar el transport públic a la comarca. Asens ha denunciat que "L'Estat espanyol està en deute amb Catalunya i amb les comarques, com la del Vallès Occidental. Un exemple és la xarxa de Rodalies de Renfe i les estacions pendents de Can Boada a Terrassa i Can Llong a Sabadell". Asens ha fet aquestes declaracions a la carretera de Terrassa a Sabadell, davant del Mercat Comarcal, per constatar que el seu partit està compromès amb el territori i amb les dues ciutats cocapitals de la comarca. Fins allí s'ha desplaçat una delegació del partit, amb Joan Mena, portaveu del partit; Mercè Gómez, de Terrassa i candidata a la llista pel 10-N, Carles Rodríguez i Joan Berlanga. Durant l'acte Mena i Asens han reiterat que són contraris al IV Cinturó i que cal posar per davant més trens i autobusos.