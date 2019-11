Desenes d'egarencs s'autoinculpen pel "procés" als jutjats

07.11.2019 | 12:03

Desenes d'egarencs s'han acostat aquest matí als jutjats de Terrassa per autoinculpar-se pel "procés". Entre els presents hi era Meritxell Lluís, regidora i dona de l'exconseller empresonat Josep Rull. Aquesta iniciativa forma part d'una campanya impulsada per Òmnium Cultural a tot Catalunya per protestar contra la sentència del Tribunal Suprem als líders del procés.

Finalment, només 25 persones han pogut lliurar el document d'autoinculpació preparat per l'entitat perquè així ho han estipulat els jutjats. La resta ha omplert fulls de reclamació per expressar el seu enuig per aquesta limitació.