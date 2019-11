Cs demana equiparar les parelles de fet amb els matrimonis en pensions de viudetat

Laura Mangas

07.11.2019 | 11:59

El grup municipal de Cs portarà aquest mes al ple una proposta d'acord de junta de portaveus per equiparar els drets de les parelles de fet amb els dels matrimonis. La regidora Isabel Martínez ha explicat aquest matí que cal modificar la llei de la Seguretat Social perquè les parelles de fet puguin accedir a pensions de viudetat en igualtat respecte dels matrimonis. Ara per ara, per exemple, a la parella supervivent se li demana no haver cobrat més que la parella que ha mort en l'últim any, un requisit que no s'aplica als matrimonis.