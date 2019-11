La Comunitat Bahà'í fa una pregària per les ànimes dels difunts Una col·lisió de vehicles a la N-150 es salda amb un conductor lesionat Incendi d'una instal·lació elèctrica a la façana d'un edifici a la carretera de Rubí

06.11.2019 | 20:52

Un any més, la Comunitat Bahà'í de Terrassa va dur a terme l'1 de novembre una pregària pels difunts. L'acte, que es va incloure al programa organitzat pel Cementiri Municipal de Terrassa, es va desenvolupar al migdia. Segons la comunitat, es tractava d'una pregària "per les ànimes d'aquells que ja no hi són físicament però segueixen, segons les creences de la Fe Bahà'í, el seu progrés espiritual en els següents móns de Déu". A la pregària es van llegir oracions i textos sobre la vida després ...