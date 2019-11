A la caça del vot en el mercadal

07.11.2019 | 04:00

No hi van ser tots. Ni tan sols la majoria. Queda clar que aquests comicis són, al menys, estranys i la campanya, de perfil baix. Alguns dels partits polítics que concorren a les eleccions generals del pròxim diumenge van tornar a buscar vots ahir en el mercat ambulant setmanal, en l'avinguda de Béjar. Aquest any la campanya ha durat menys, i només hi ha hagut un mercadal en el calendari electoral. Ahir van estar en l'avinguda de Béjar representants d'En Comú Podem (amb la seva candidata Mercè ...