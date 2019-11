Acusen una dona d'apropiar-se de més de 101.000 euros

Javier Llamas

07.11.2019 | 04:00

Va obtenir els diners, una mica més de 101.000 euros, perquè tenia dret a percebre-ho en virtut d'una sentència. Però va resultar que aquesta sentència, d'un jutjat de Terrassa, va ser revocada per una altra, de l'Audiència Provincial, i pel Tribunal Suprem. No obstant això, la perceptora dels diners no els va retornar. I va passar a ser acusada. La fiscal demana per a ella quatre anys de presó per apropiació indeguda.La dona no tenia antecedents penals. Era administradora única d'una empresa ...