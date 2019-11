Portal: de la "barricada" a les pilones

Redacció

06.11.2019 | 04:00

L'aspecte de "barricada" ja ha estat substituït per un altre, més d'acord amb l'ordre urbanístic. L'Ajuntament ha col·locat pilones en la confluència del Portal de Sant Roc amb la Rambla d'Ègara per a evitar l'entrada de vehicles. La raó: el pèssim estat de l'aparcament subterrani.Fins fa uns dies, la barrera per a impedir l'accés estava formada per peces de formigó i contenidors d'escombraries, col·locats allà per a facilitar la seva recollida.L'aparcament del portal està clausurat des ...