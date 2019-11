Inventari de solars municipals i privats que estiguin buits

06.11.2019 | 04:00

L'Ajuntament està revisant a fons els solars municipals i privats que hi ha al voltant del Centre de Terrassa per habilitar-los com a aparcaments gratuïts, però no només això. També es volen alliberar espais per altres usos, com, per exemple, parcs infantils.L'alcalde, Jordi Ballart, explica que "no està sent fàcil" trobar terrenys que s'adeqüin a les actuals necessitats de la ciutat. Hi ha alguns terrenys a La Cogullada, per exemple, però no són prou grans per a ser utilitzats com a ...