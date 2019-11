La consellera Meritxell Budó denuncia que la xarxa de Rodalies de Renfe està abandonada

06.11.2019 | 13:06

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha reclamat aquest matí més inversions per millorar la xarxa de Rodalies de Renfe. Al respecte, Budó ha denunciat que "el Govern de l'Estat prioritza altres xarxes amb pocs usuaris mentre que la de Catalunya, que té 400.000 usuaris, està abandonada". La consellera del partit Junts x Catalunya ha estat aquest matí a Terrassa, on ha visitat la nova seu de Teixidors, al carrer de Canonge Rodó i ha repartint "flayers" sobre el dèficit d'infraestructures a l'Estació del Nord. Ha estat acompanyada per Meritxell Lluís, regidora municipal i candidata al Senat per les eleccions del pròxim diumenge. Budó també s'ha referit a la qüestió catalana i ha reiterat que "seguirem demanant l'autodeterminació per fer de Catalunya un país més ric i amb més oportunitats".