La salut integrativa de l'Hospital de Terrassa rep 6 mil euros

04.11.2019 | 21:44

El Consorci Sanitari de Terrassa i l'Obra Social La Caixa hi han renovat l'acord per l'ajut que dóna suport a la unitat de Salut Integrativa del CST. Aquest servei té com a objectiu millorar la tolerància dels pacients a la medicació convencional fent un abordatge dels possibles efectes secundaris i va més enllà en la tasca de millorar la qualitat de vida del pacient mitjançant l'aplicació de teràpies complementàries amb evidència científica.L'Obra Social La Caixa otorga 6 mil euros pel ...