Quinzena edició de la jornada d'actualització pediàtrica de Mútua

La jornada té per títol: "Celebrant 18 anys de residents de pediatria".

04.11.2019 | 21:44

L'Edifici Docent de Mútua acull avui la quinzena edició de la jornada d'actualització en l'àrea pediàtrica, que tindrà com a protagonistes als metges residents. La jornada va dirigida a pediatres, llevadores i infermeres de l'àrea pediàtrica, així com a metges de família d'aquesta àrea i residents de pediatria i medicina de família.A la sessió, que començarà a les 8,30 del matí i s'allargarà fins a les 14 hores, hi participaran més d'una vintena de professionals vinculats a l'àrea pediàtrica ...