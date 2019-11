Les víctimes de violència psicològica denuncien poc L'Ajuntament

Mercè Boladeras

05.11.2019 | 04:00

a violència de gènere continua sent una important xacra social i cal lluitar de manera ferma i contundent", va manifestar ahir l'alcalde Jordi Ballart, en la presentació de dades i accions per commemorar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona que és el 25 de novembre (25-N). Ballart va fer referència al fet que des de gener de 2019 i fins a la data d'avui (ahir per al lector), 88 dones han estat assassinades a mans d'homes a l'Estat espanyol. Un total de 8 ...