Ignasi Puig, rellevat de la presidència del Consell de l'Advocacia Catalana

05.11.2019 | 13:12

L'egarenc Ignasi Puig acaba de ser rellevat de la presidència del Consell de l'Advocacia Catalana. El nou president és Manel Albiac Cruxent, actualment degà del Col·legi de l'Advocacia de Tarragona. El seu nomenament al capdavant de l'Advocacia Catalana es va produir ahir dilluns, 4 de novembre, en el plenari celebrat per la institució durant el qual també es va nomenar al degà del Col·legi de l'Advocacia de Lleida, Jordi Albareda, com a nou vicepresident del Consell, rellevant en el càrrec a la degana de Reus, Encarna Orduna.

El president sortint i degà del Col·legi de l'Advocacia de Terrassa, Ignasi Puig Ventalló, va manifestar el seu enuig amb el poder judicial. "Si a l'inici del meu mandat em plantejava retornar a la ciutadania la confiança amb la justícia, ara, al final del mateix, marxo molt decebut amb les decisions de les més altes instàncies de la magistratura de l'Estat espanyol, doncs observo una manca d'independència i d'imparcialitat respecte dels altres poders i un evident qüestionament dels drets fonamentals d'expressió, manifestació i reunió". Puig considera que l'advocacia tindrà reptes nous i difícils amb aquesta conjuntura. "L'exercici del dret de defensa es farà molt més necessari en els temps actuals davant del retrocés flagrant de les llibertats", va conclcoure el president sortint.

Un nou Pacte d'Estat per reformar la Justícia a partir del diàleg, el consens i la participació de tots els col·lectius implicats i potenciar i enfortir les funcions públiques que té assignades el Consell i fer coneixedors d'aquestes funcions a tots els advocats. Aquests són els principals objectius del nou president de l'Advocacia Catalana, Manel Albiac Cruxent.