Errejón clama per un govern que derogui l'herència del PP

Iñigo Errejón, candidat a la presidència del Govern per Más País, durant la seva intervenció. alberto tallón

Santi Palos

05.11.2019 | 04:00

n una Nova Jazz Cava plena, Iñigo Errejón, candidat a la presidència del Govern per Más País, va demanar diumenge al vespre el vot per acabar amb el "bloqueig de les institucions" que ha deixat intactes les polítiques "lesives per a la majoria de la gent" del Partit Popular. "Els pressupostos de Montoro segueixen vigents. La reforma laboral del PP segueix en peu. La 'llei mordassa' segueix efectiva. El mal anomenat 'factor de sostenibilitat' de les pensions, que en realitat és de ...