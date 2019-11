Una campanya commemorativa amb 44 activitats

04.11.2019 | 21:44

La campanya contra les Violències Masclistes contra la Dona (25-N) porta per títol "#Ni una més", reprodueix un pilar casteller i és obra de l'artista Sofia Ugarte. El programa aplega 44 activitats que estan organitzades pel Servei de Polítiques de Gènere, per altres serveis de l'Ajuntament, per les entitats de les dones de la Comissió 8 de Març, pels grups polítics municipals i pels sindicats. Aquest conjunt d'actes es presenten en formats diferents; hi ha conferències, xerrades, tallers, ...