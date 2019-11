Nova campanya per erradicar les violències masclistes

04.11.2019 | 13:06

Més de 40 activitats conformen el programa contra les violències masclistes per commemorar el Dia Internacional (25-N). Els actes tenen format divers: jornades, tallers, xerrades i conferències. En aquesta edició, la campanya porta com a lema #Ni una més" i la imatge gràfica és un pilar casteller amb dones diverses en origen, cultura i opció afectiva. A més de les activitats, hi haurà concentracions el 25-N al Raval i davant de les seus dels districtes. I com a novetat, aquest any, s'il·luminarà de lila la façana de l'Ajuntament. La campanya s'ha presentat aquest migdia en un acte presidit per l'alcalde Jordi Ballart, acompanyant de la regidora de la Dona, Núria Marín. Ballart ha manifestat que "la lluita contra les violències ha de ser ferma i contundent".