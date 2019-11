Errejón demana el vot per "desbloquejar" i veu moltes coincidències entre Més País i el Tot per Terrassa de Ballart

Santi Palos

03.11.2019 | 21:24

Iñigo Errejón, candidat a la presidència del Govern per Més País ha omplert aquest vespre la Nova Jazz Cava demanant el vot per acabar amb un bloqueig polític que, entre altres conseqüències, ha fet que es mantinguin "els pressupostos de Montoro" i "totes les mesures i legislacions del PP: la reforma laboral, la llei mordassa, el factor de sostenibilitat (que realment és de precarització) de les pensions..,", i que no es facin polítiques publiques a favor de la gent treballadora, els petits comerciants, els autònoms, la classe mitjana.

Com a exemple, Errejón, ha posat la recent sentència del Tribunal Suprem, que ha ratificat que era legal que un treballador sigui acomiadat si en un període de dos mesos falta nou dies perquè està malalt tot i tenir la baixa mèdica. "Aquesta sentència terrible ha estat possible perquè, per la manca d'acord entre el PSOE i Podemos, no van ser capaços de derogar l' última reforma laboral del PP". Una altra conseqüència d'aquesta incapacitat de formar govern és que Vox i el PP "han rebut una segona oportunitat", i ha recordat que "aquells que tenen més diners, poden aguantar les repeticions electorals", si cal fins a la cinquena, fins que tot l'electorat progressista se sentí absolutament frustrat i guanyin ells. "Si votem el mateix, tornaran a fer el mateix. Voteu per desbloquejar el país, per un país més just, més verd, més feminista. La gent treballadora no es pot permetre ni un dia més de bloqueig, ni una oportunitat regalada als 'señoritos' de Vox".

D'altra banda, el líder de Més País ha començat la seva intervenció explicant que, en el projecte Tot per Terrassa de l'alcalde Jordi Ballart, "hi he trobat moltíssimes coincidències i moltíssima inspiració". També les enquestes i els mitjans de comunicació deien que Tot per Terrassa no tenia cap futur, "i després va resultar que els veïns, els ciutadans, van recolzar les seves polítiques valentes, capaces de tornar l'aigua a la gestió pública, garantir el dret a l'habitatge, posar límits als especuladors i als bancs, i dir que els drets constitucionals s'han de garantir, però al servei de la gent".