Castellers repeteixen el clàssic a la seva Diada de la Colla

Els objectius màxims que Castellers de Terrassa, pendents per la pròxima temporada Lluís Clotet

Santi Palos

03.11.2019 | 18:07

Els objectius màxims que Castellers de Terrassa s'havien plantejat per la seva XL Diada de la Colla, el dos de vuit i el pilar de sis, els hi han quedat pendents per la pròxima temporada. Ni un ni l'altre s'han pogut veure aquest migdia al Raval, malgrat que els blau turquesa, enfrontats al vent i al pont festiu, han fet una bona actuació repetint el "clàssic" de la seva Diada.

En primera ronda, i després d'un intent desmuntat, han descarregat el quatre de vuit; un tres de vuit perfecte en la segona, i, a la tercera, la torre ha sigut la de set, en comptes de la de vuit que molts dels presents al Raval esperaven. A l'hora dels pilars, ja a les dues del migdia, el de sis s'ha quedat en un intent desmuntat. No n'hi ha hagut cap altre, ja que han optat llavors pel pilar de cinc, descarregat.

Pel que fa a les colles convidades, la Jove de Barcelona ha descarregat el quatre de set, el quatre de set amb el pilar i el tres de set, i els Bordegassos de Vilanova, el quatre de set amb agulla, la torre de set (després d'un primer intent desmuntat), i el cinc de set. L'actuació ha començat amb pilars simultanis de les tres colles, en els que totes han desplegat pancartes demanant la "llibertat dels presos polítics". I ha acabat també amb pilars simultanis, un de cinc i dos de quatre de Castellers de Terrassa, dos de quatre de la Jove de Barcelona i un de cinc dels Bordegassos de Vilanova.