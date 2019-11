"Ens han condemnat per no haver deixat de fer política"

"Ens han condemnat per no haver deixat de fer política"

Josep Rull Andreu, exconseller de la Generalitat de Catalunya

Pedro Millán

02.11.2019 | 04:00

Com està?Enfadat, indignat, emprenyat, disgustat...Té lloc per a l'esperança?Sempre hi ha lloc per a l'esperança, però la situació és humiliant, molt dura, no només en el que és personal. Durant el judici i mentre esperàvem la sentència, la meva ànima d'advocat encara creia que havíem de confiar en la justícia; ara, però, aquesta ànima està abatuda.La sentència ha volgut ser un avís per a navegants?Per descomptat. Es tracta d'una sentència ignominiosa; estem d'avant d'una ofensa al dret i als ...