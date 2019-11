Condemnat a presó per vendre roba falsificada al mercadal de dimecres

Javier Llamas

02.11.2019 | 04:00

No era la primera vegada que l'enxampaven. Ja havia estat condemnat en el 2009 per un jutjat d'Arenys de Mar pel mateix: un delicte contra la propietat industrial. En aquella ocasió, la pena va ser de setze mesos de presó. I ha estat condemnat de nou, aquesta vegada a un any i nou mesos de presó. Segons la Justícia, venia articles falsos de grans marques en el mercat ambulant setmanal de Terrassa.Tenia parada en el mercadal, en l'avinguda de Béjar. El 26 ...