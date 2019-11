La policia busca un conductor que va fugir després d'un atropellament

J. Ll.

01.11.2019 | 04:00

Va fugir el dimecres després d'atropellar una persona, però va fugir sense el cotxe. Va deixar a la víctima al terra i va abandonar el vehicle. La Policia Municipal cerca al responsable de l'accident, ocorregut en el camí de Can Coniller. En el cotxe, que mancava d'assegurança i tenia la ITV caducada, hi havia haixix i marihuana.Cap a les 13 hores, el sistema d'emergències 112 va rebre una trucada informant d'un atropellament al camí de Can ...