Íñigo Errejón estrena diumenge una campanya de perfil baix

Laura Hernández

01.11.2019 | 04:00

Avui arrenca una de les campanyes electorals més atípiques per la durada -una setmana-, i per l'esgotament d'un electorat que en quatre anys ha votat a tres eleccions generals. També pel perfil baix de les agendes polítiques i per les retallades en propaganda. Aquesta vegada pràcticament no hi haurà candidats als opis ni cartelleria pels carrers.Oficialment la campanya electoral va arrencar a les 24 hores de dijous, en plena celebració de la ...